Son Dakika Haberleri: Sinop'ta kayıp balıkçı 29 gündür aranıyor
Son Dakika Güncel Haber

Sinop'ta kayıp balıkçı 29 gündür aranıyor

1 saat önce

Sinop'ta denize açılan ve kendisinden haber alınamayan balıkçıyı arama çalışmalarında 29 gündür sonuca ulaşılamadı.

Sinop'ta kayıp balıkçı 29 gündür aranıyor, System.String[]
Sinop'ta denize açılan ve kendisinden haber alınamayan balıkçıyı arama çalışmalarında 29 gündür sonuca ulaşılamadı.
Kentte 29 gün önce balık avlamak için teknesiyle denize açılan ve kendisinden haber alınamayan Suat Öztuğrul'u arama çalışmaları, Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve AFAD ekiplerince sürdürülüyor.

Ekiplerce Öztuğrul'a ait teknenin bulunduğu alanda ve kentin sahil bölgelerinde sürdürülen arama çalışmalarında sonuca ulaşılamadı.
Bir sahil güvenlik gemisi, iki sahil güvenlik botu ve zaman zaman bir helikopterin de katıldığı arama çalışmalarına yarın devam edilecek.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:50 Kaynak: AA
AFAD, Sinop, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğu Perinçek'ten teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubuyla ilgili açıklama Son dakika! Devlet Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubu hakkında ilk açıklama Son dakika! Sağlıkta zorunlu hizmet süresi düşürüldü Trump: Bu geceden itibaren İran'a yaptırımlara daha fazlası eklenecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 17:25:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop'ta kayıp balıkçı 29 gündür aranıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]