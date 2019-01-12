Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Kayıp Balıkçının Cansız Bedenine Ulaşıldı (2)

Sinop'ta Kayıp Balıkçının Cansız Bedenine Ulaşıldı (2)

1 saat önce

KARADENİZ'de, Sinop'un 1.2 mil açığında batan ve 1 balıkçının hayatını kaybettiği teknede kaybolan Murat Yağcı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Sinop'ta Kayıp Balıkçının Cansız Bedenine Ulaşıldı (2), System.String[]
KARADENİZ'de, Sinop'un 1.2 mil açığında batan ve 1 balıkçının hayatını kaybettiği teknede kaybolan Murat Yağcı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, önceki gün saat 11.30 sıralarında Sinop'un Gerze ilçesinin 1.2 mil açığında meydana geldi. Döngel Limanı'ndan açılan 'Alperen 57' isimli balıkçı teknesi, fırtınanın etkisiyle dalgalı denizde alabora oldu. Batan teknedeki Nadir Özer hayatını kaybetti, Güray Yılmaz ve Gürkan Çetin kurtarıldı, Murat Yağcı kayboldu. Yağcı'nın bulunması için Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda Murat Yağcı'nın cansız bedeni bugün bulundu. - Sinop

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:23 Kaynak: DHA

Gerze, Karadeniz, Sinop, Güncel
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