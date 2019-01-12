Sinop'ta Kayıp Balıkçının Cansız Bedenine Ulaşıldı

Sinop'ta kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı (2)CENAZESİ BALIKÇI AĞINA TAKILI HALDE BULUNDUKaradeniz'de kaybolan ve sahil güvenlik ekipleri tarafından aranan Murat Yağcı'nın cansız bedeninin bir balıkçı ağına takılı halde bulunduğu belirtildi.

Sinop'ta kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı (2)



CENAZESİ BALIKÇI AĞINA TAKILI HALDE BULUNDU



Karadeniz'de kaybolan ve sahil güvenlik ekipleri tarafından aranan Murat Yağcı'nın cansız bedeninin bir balıkçı ağına takılı halde bulunduğu belirtildi. Denizden ekipler tarafından çıkarılan cenazesi sahil güvenlik gemisiyle kıyıya getirildi. Burada gemiden indirilip cenaze aracına nakledildi. Acı haberi alan Yağcı'nın yakınları ile alabora olan tekneden sağ kurtarılan Güray Yılmaz ve Gürkan Çetin de bölgeye geldi. Yağcı'nın yakınları gözyaşlarına boğulurken cenazesi otopsi yapılmak üzere Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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