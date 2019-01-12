Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Kayıp Balıkçının Cesedi Bulundu

Sinop'ta Kayıp Balıkçının Cesedi Bulundu

28 dakika önce

Sinop'ta kayıp balıkçının cesedi bulundu Arama çalışması yapan balıkçıların ağına takıldıSİNOP - Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesinde kaybolan balıkçının cesedi bulundu.

Sinop'ta kayıp balıkçının cesedi bulundu
Arama çalışması yapan balıkçıların ağına takıldı

SİNOP - Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesinde kaybolan balıkçının cesedi bulundu.
Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında batan ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin kurtarıldığı Alperen 57 isimli balıkçı teknesinde kaybolan Murat Yağcı'nın bulunması amacıyla sürdürülen arama çalışması bugün sonuç verdi. Murat Yağcı'nın cansız bedeni 4-5 mil açıkta arama çalışması yapan balıkçıların ağlarına takıldı. Yağcı'nın cesedi balıkçı teknesine alınarak karaya çıkarıldı.
Gerze ilçesi Döngel mevkisinde önceki gün batan Alperen 57 isimli balıkçı teknesinde bulunanlardan Nadir Özer hayatını kaybetmiş, Güray Yılmaz ve Gürkan Çetin kurtarılmış, Murat Yağcı ise kaybolmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:45 Kaynak: İHA

Gerze, Sinop, 3. Sayfa
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