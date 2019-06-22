Son Dakika Haberleri: Sinop'ta kayıp balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor
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Sinop'ta kayıp balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor

29 dakika önce

SİNOP'ta 33 gün önce açıldığı denizde teknesi bulunan ancak kendisine ulaşılamayan balıkçı Suat Öztuğrul'u (48) arama çalışmaları sürüyor.

Sinop'ta kayıp balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor, System.String[]
SİNOP'ta 33 gün önce açıldığı denizde teknesi bulunan ancak kendisine ulaşılamayan balıkçı Suat Öztuğrul'u (48) arama çalışmaları sürüyor.
Kumkapı sahilinden 21 Mayıs'ta 'Suat' isimli teknesiyle denize açılan Suat Öztuğrul geri dönmeyince, ailesi Sahil Güvenlik'e başvurdu. Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri ve deniz polisi, Öztuğrul için arama çalışması başlattı. Öztuğrul'un teknesi Adabaşı açıklarında bulunurken, kendisine ise ulaşılamadı. Dalgıç ekiplerinin yanı sıra  Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 1 helikopter ve geminin de eşlik ettiği çalışmalardan henüz sonuç alınamadı. AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri bölgede arama çalışmasını sürdürüyor. 


- Sinop
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:17 Kaynak: DHA
Sinop, Güncel
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