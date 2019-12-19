Sinop'ta kayıp kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinop'ta kayıp kişinin cesedi bulundu - Son Dakika

Sinop'ta kayıp kişinin cesedi bulundu

6 saat önce

Sinop'un Erfelek ilçesinde iki gün önce kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Sinop'ta kayıp kişinin cesedi bulundu, System.String[]

Sinop'un Erfelek ilçesinde iki gün önce kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.


İki gün önce Avlağasökü köyündeki evinden ayrılan 81 yaşındaki Kazım Çetinkaya'dan haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Ailesinin talebi üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince bölgede arama başlatıldı.


Yürütülen çalışmalar sonucu Çetinkaya'nın cesedi, evine yaklaşık 200 metre uzaklıktaki bir uçurumun altında bulundu.


Çetinkaya'nın cenazesi, incelemenin ardından Erfelek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazım Çetinkaya'nın uçurumdan yuvarlandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Çetinkaya, Erfelek, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:22 Kaynak: AA
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