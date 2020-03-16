Sinop'ta kazada ölen 3 kardeş ve kuzene hüzünlü uğurlama - Son Dakika
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Sinop'ta kazada ölen 3 kardeş ve kuzene hüzünlü uğurlama

7 saat önce

SİNOP'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu, anne ve babalarının yanı sıra 6 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden Elif Naz (10), Sevda (8) ve Feyza Sucu (7) kardeşler ile kuzenleri Tuğçe Nur Civelek (10), Boyabat ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Sinop'ta kazada ölen 3 kardeş ve kuzene hüzünlü uğurlama, System.String[]

SİNOP'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu, anne ve babalarının yanı sıra 6 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden Elif Naz (10), Sevda (8) ve Feyza Sucu (7) kardeşler ile kuzenleri Tuğçe Nur Civelek (10), Boyabat ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Sinop- Boyabat yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Şahin Sucu'nun (34) kullandığı 57 DN 678 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ümit Şahin idaresindeki 34 CLF 756 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerin de aralarında olduğu 4'ü çocuk 10 kişi, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazada, ağır yaralanan 57 DN 678 plakalı otomobilin sürücüsü Şahin ile eşi Hülya Sucu'nun (37) çocukları Elif Naz (10), Sevda (8) ve Feyza Sucu (7) ile yeğeni Tuğçe Nur Civelek (10), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada çocuklarını kaybeden Sucu çifti ile akraba olan Salih Torun (65) ve Levent Torun (38) ile Ümit Şahin (48) ve Metin Şahin'in (52) Sinop ve Gerze ilçesindeki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

3 KARDEŞ VE KUZEN UĞURLANDI

Kazada hayatını kaybeden Sucu kardeşler ile kuzeni Tuğçe Nur Civelek için Sinop'un Boyabat ve Gerze ilçelerinde cenaze töreni düzenlendi. Boyabat ilçesindeki Çattepe köyü Merkez Camii'nde Sucu kardeşlerin cenazesine; Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazeye katılanlar, acılı aile fertlerine taziye dileklerinde bulundu. 3 kardeş, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında gözyaşları arasına toprağa verildi. Kazada yaşamını yitiren Tuğçe Nur Civelek ise, Gerze ilçesine bağlı Başsökü köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Kazada ölen Tuğçe Nur Civelek'in babası Fevzi Civelek de kızının cenaze törenin ardından yeğenlerinin de cenaze törenine katılıp, taziyeleri kabul etti.

Öte yandan İstanbul'da yaşayan ve bir inşaat şirketinde çalışan Şahin Sucu'nun, kayınvalidesinin cenazesi için Sinop'un Gerze ilçesine geldiği, dönüş yolunda ise kaza geçirdiği de ortaya çıktı.


Elif Naz, Boyabat, Sinop, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:14 Kaynak: DHA
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