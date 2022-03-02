Sinop'ta kentin farklı noktalarına geri dönüşüm kutuları yerleştirildi - Son Dakika
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Sinop'ta kentin farklı noktalarına geri dönüşüm kutuları yerleştirildi

02.03.2022 14:35
Sinop'ta kentin farklı noktalarına geri dönüşüm kutuları yerleştirildi

Sinop Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarına 50 geri dönüşüm kutusu yerleştirildi.

Sinop Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarına 50 geri dönüşüm kutusu yerleştirildi.

Belediye Başkanı Barış Ayhan, gazetecilere, Sıfır Atık Projesi kapsamında giysi, ayakkabı, oyuncak, tekstil, kitap gibi eşyaların geri dönüşüme kazandırabilmesi için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bir tekstil atık firması ile yapmış oldukları anlaşma gereği ilk etapta toplamda 50 geri dönüşüm kutusunun kentin muhtelif yerlerine yerleştirildiğini vurgulayan Ayhan, "Ayrıca mobil atık getirme merkezi her mahallemizde yer alacak. Vatandaşlarımız kağıt, plastik, cam, metal, elektronik, bitkisel yağ ve atık pilleri bu dönüşüm merkezlerine bırakabilecekler." dedi.

Ayhan, vatandaşlardan destek beklediklerini ifade ederek, "Mobil atık merkezlerimizde atıklarımızı, sınıfına göre kategorize edilmiş alanlara bırakalım. Geri dönüşüme uygun olmayan evsel atık ve benzeri atıklarımızı çöp kutularına atalım. Yeşil bir gelecek birlikte mümkün." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta kentin farklı noktalarına geri dönüşüm kutuları yerleştirildi - Son Dakika


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