Sinop'ta kesilen su için çalışma başlatıldı - Son Dakika
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Sinop'ta kesilen su için çalışma başlatıldı

6 saat önce

Sinop'ta kesilen su için çalışma başlatıldı Sinop'ta dün gece kesilen su sorunu için, Sinop Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Sinop'ta kesilen su için çalışma başlatıldı

SİNOP - Sinop'ta dün gece kesilen su sorunu için, Sinop Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Sinop'un Çobanlar köyünde bulunan Sinop içme suyu ishale hattındaki borunun patlaması sonucu, Sinop'ta merkezde sular kesildi. Dün geceden itibaren kesilen su için, Sinop Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Belediyesi Başkan Yardımcısı Hakan Sönmez, "Olay dün 15.00 sıralarında gerçekleşti. Erfelek'ten ana içme suyumuzdan gelen su borusunda bir patlak meydana gelmiş. Dün saat 15.00'te ekipler çalışmaya başladı. Akşam 18.00 gibi de başkan ve başkan yardımcılarımızla buraya geldik. Saat 21.00'de de burada yeni bir teknik denedik. Sabah tekrar buraya geldik. Ekipler var gücüyle çalışıyor. Tüm ekip burada" dedi.

"Hesaplarımıza göre bu gece içinde suyu verebiliriz"

Sinop Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Turgut Sipahi ise, "Erfelek'ten gelen ishale hattımız dün saat 15.00 gibi patladı. Sonra ekip olarak geldik. Gece çalışmalarımızı yaptık. Fakat dün suyu veremedik. Kaynak yaptık. Şu anda ekip olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Suyu en kısa zamanda vermeye çalışıyoruz. Hesaplarımıza göre bu gece içinde suyu verebiliriz" diye konuştu.

Sinop'ta kesilen su için çalışma başlatıldı

Çobanlar, Erfelek, Sinop, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:31 Kaynak: İHA

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