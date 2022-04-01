Sinop'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Sinop'ta düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerce yürütülen fiziki takip sonucunda, haklarında üçer yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü bulundukları adreslerde yakalandı.
Hükümlüler, sevk edildikleri adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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