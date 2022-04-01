Sinop'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Sinop'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

01.04.2022 12:55
Sinop'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Sinop'ta düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Sinop'ta düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yürütülen fiziki takip sonucunda, haklarında üçer yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü bulundukları adreslerde yakalandı.

Hükümlüler, sevk edildikleri adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Suç Araştırma Timi, Jandarma, JASAT, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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