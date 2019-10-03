Son Dakika Haberleri: Sinop'ta kestane pazara indi
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Sinop'ta kestane pazara indi

50 dakika önce

Sinop'un Türkeli ilçesinde orman köylülerinin geçim kaynakları arasında bulunan kestane, pazarda yerini aldı.

Sinop'ta kestane pazara indi, System.String[]

Sinop'un Türkeli ilçesinde orman köylülerinin geçim kaynakları arasında bulunan kestane, pazarda yerini aldı.


Kış aylarının vazgeçilmezi olan kestane pazarda yerini aldı. Türkeli'deki orman köylülerinin zorlu toplama işleminin ardından pazara indirilen kestanenin kilosu 8 ile 13 lira arasında alıcı buluyor.


Pazarcı Ünal Çetin, yaptığı açıklamada, kestane hasadının oldukça bol ve bereketli geçtiğini söyledi. Çetin, "Kestane hasadının verimli geçmesi, fiyatlara da yansımış durumda. Şu anda iriliğine göre kestanenin kilogramı 8 ile 13 lira arasında değişiyor. Bu sene vatandaşımız bolca kestane tüketebilirler" dedi. - SİNOP

Türkeli, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:03 Kaynak: İHA
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