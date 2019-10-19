Sinop'ta keten üretiminin arttırılması hedefleniyor

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Erol Saraçoğulları, kentte keten üretiminin arttırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Saraçoğulları, gazetecilere yaptığı açıklamada geçen hafta düzenledikleri "Sinop Keten Çalıştayı"nın ketenin yeniden canlandırılarak üretim ve pazarlamasına kadar önemli bir katkı sağladığını belirtti.

Çalıştayda tüm paydaşların bir araya gelerek konunun masaya yatırıldığını ifade eden Saraçoğulları, "Unutulmaya yüz tutmuş keten tarımını canlandırmak, ithalatçı konumda olan keten sektöründe ham madde altyapısı doğal lif kaynakları oluşturmak, bölgesel kırsal ve sanayi kalkınması sağlamak ve ülke doğal lifli bitkiler politikasına katkı sunmak amacıyla Sinop keten üretimi yönünden en uygun ekolojiye sahip." dedi.

Çalıştayda önemli kararlar alındığını aktaran Saraçoğulları, şöyle konuştu:

"Çalıştayda Sinop'ta ketenle kalkınma, ketende yabancı ot kontrolü, lifli bitkiler üretimi ve sanayisi, keten ıslah çalışmaları ve geliştirilen yeni çeşitler, tescilli keten çeşitlerinin tanıtımı, ayancık keten dokumaları dünü bugünü ve geleceği, keten kumaşı ile organik mobilya üretimi, Türkiye keten perspektifi ve keten kumaşının özellikleri ve tekstildeki yeri konulu sunumlar ve konuşmalar gerçekleştirildi. Çalıştay ketenin yeniden canlandırılarak üretimden pazarlamasına kadar yol haritasının çıkarılmasında önemli bir katkı sağladı."