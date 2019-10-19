Son Dakika Haberleri: Sinop'ta keten üretiminin arttırılması hedefleniyor
Son Dakika Güncel Sinop'ta keten üretiminin arttırılması hedefleniyor

Sinop'ta keten üretiminin arttırılması hedefleniyor

1 saat önce

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Erol Saraçoğulları, kentte keten üretiminin arttırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Sinop'ta keten üretiminin arttırılması hedefleniyor, System.String[]

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Erol Saraçoğulları, kentte keten üretiminin arttırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Saraçoğulları, gazetecilere yaptığı açıklamada geçen hafta düzenledikleri "Sinop Keten Çalıştayı"nın ketenin yeniden canlandırılarak üretim ve pazarlamasına kadar önemli bir katkı sağladığını belirtti.

Çalıştayda tüm paydaşların bir araya gelerek konunun masaya yatırıldığını ifade eden Saraçoğulları, "Unutulmaya yüz tutmuş keten tarımını canlandırmak, ithalatçı konumda olan keten sektöründe ham madde altyapısı doğal lif kaynakları oluşturmak, bölgesel kırsal ve sanayi kalkınması sağlamak ve ülke doğal lifli bitkiler politikasına katkı sunmak amacıyla Sinop keten üretimi yönünden en uygun ekolojiye sahip." dedi.

Çalıştayda önemli kararlar alındığını aktaran Saraçoğulları, şöyle konuştu:

"Çalıştayda Sinop'ta ketenle kalkınma, ketende yabancı ot kontrolü, lifli bitkiler üretimi ve sanayisi, keten ıslah çalışmaları ve geliştirilen yeni çeşitler, tescilli keten çeşitlerinin tanıtımı, ayancık keten dokumaları dünü bugünü ve geleceği, keten kumaşı ile organik mobilya üretimi, Türkiye keten perspektifi ve keten kumaşının özellikleri ve tekstildeki yeri konulu sunumlar ve konuşmalar gerçekleştirildi. Çalıştay ketenin yeniden canlandırılarak üretimden pazarlamasına kadar yol haritasının çıkarılmasında önemli bir katkı sağladı."

Erol Saraçoğulları, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Keskin nişancı saldırısında yaralanan SMO askerleri kanlar içinde hastaneye kaldırıldı
Rus yetkililer, Suriye'nin başkenti Şam'da Esed ile görüştü İBB Başkanı İmamoğlu: Masaya oturduğumuz ülkelerin kaos politikalarına güvenmiyoruz EPDK Başkanı: Doğal gazda iç tesisat dönüşüm maliyetlerinin kolay ödenebilmesi için çalışma yapıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 14:55:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop'ta keten üretiminin arttırılması hedefleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]