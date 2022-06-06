Sinop'ta kışın tuzlanan palamutlar tezgahları süslüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta kışın tuzlanan palamutlar tezgahları süslüyor

06.06.2022 14:21
Sinop'ta kışın tuzlanan palamutlar tezgahları süslüyor

Karadeniz'de balık sezonunda avlanarak kavanozlara konulan palamut, Sinop'ta balıkçılar tarafından tezgahlarda satışa sunuldu.

Karadeniz'de balık sezonunda avlanarak kavanozlara konulan palamut, Sinop'ta balıkçılar tarafından tezgahlarda satışa sunuldu.

Geride kalan av sezonunda kentte balıkçılarca avlanan ve yazın tüketilmek üzere tuzlanan palamutlar, balıkçı tezgahlarını süslüyor.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine, "Lakerda" olarak da bilinen tuzlu balıkların özellikle Karadeniz Bölgesi'nde bolca tüketildiğini söyledi.

Sezonunda tuzladıkları palamutların kavanozlarda satışa sunulduğunu vurgulayan Gündoğdu, "Geride kalan sezonda maalesef palamut pek bol olmadı. Buna rağmen tuzlu balıklarımızı yapabildik. Şimdi yaz aylarıyla birlikte tezgahlarımızda satışa sunduk. Şu an kavanozu 400 liradan alıcı buluyor." diye konuştu.

Gündoğdu, talepler üzerine ülkenin farklı kentlerine de tuzlu balık gönderdiklerini kaydetti.

Sinop'ta tezgahlarda tuzlu palamutların yanı sıra barbunya ve istavrit gibi balıklar da yer alıyor.

YORUMLAR
500
Hamsilos Koyu eşsiz doğasıyla görenleri hayran bırakıyor Hamsilos Koyu eşsiz doğasıyla görenleri hayran bırakıyor
Kaynak: AA

Karadeniz Bölgesi, Karadeniz, Gündoğdu, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta kışın tuzlanan palamutlar tezgahları süslüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:20 İstanbul'da korku dolu anlar! Şüpheli çantayı inceleyen uzmanlar el bombasını etkisiz hale getirdi
14:14 Trabzonspor büyük oynuyor! Cavani'nin menajeriyle temasa geçildi
14:14 Dostları Killa Hakan için dua istedi! Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor
14:12 Edirne'ye gelen ABD'li gelin oyun havaları eşliğinde dünyaevine girdi!
13:56 İYİ Partili Usta'nın İsmailağa Cemaati lideri Ustaosmanoğlu'na dilediği "şifa" mesajı gündem oldu!
13:36 Dolar ve euro yılın en yüksek seviyelerini gördü!
13:26 Erdoğan 3600 ek gösterge çalışmasının ayrıntılarını açıklayacak! İşte yapılması beklenen zam oranı
13:06 Galatasaraylı Marcao nikah tazeledi! Doğum gününde hayalini gerçekleştirdi
12:58 Genç kadının canlı yayında yaptığı itiraf, stüdyoyu buz kestirdi: Yanlışlıkla köpeğimin spermini yuttum
12:54 Oyuncu Demet Evgar, doğuma az bir süre kala karnı burnunda fotoğraflarını paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 14:27:18. #1.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta kışın tuzlanan palamutlar tezgahları süslüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement