Sinop'ta kısıtlama başlamadan yapılan bol alışveriş balık tezgahları boşalttı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Sinop'ta bolca yapılan satış sonucunda tezgahlarda az miktarda balık kaldı.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, Kovid-19 ile mücadele kapsamında dün saat 21.00'de sokağa çıkma kısıtlaması başlamadan önce vatandaşların balıkçı tezgahlarından bolca alışveriş yaptığını söyledi.

Tezgahlarda yok denecek kadar az balık çeşidi kaldığını anlatan Ünlü, "Bugün de tezgahlarımız açık, vatandaşlar gelip balık alıyor ama hava şartları müsait olmadığı için balıkçılarımız denize açılamadı." dedi.

Tezgahta hamsinin kilogramı 12,5, barbunya 30, zargana 25, mezgit 30, istavrit 20 liradan satılıyor.