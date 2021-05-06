Sinop'ta kısıtlamada balık satışları sıfıra indi - Son Dakika

Sinop'ta kısıtlamada balık satışları sıfıra indi

06.05.2021 11:10
Sinop'ta kısıtlamada balık satışları sıfıra indi, System.String[]

Sinop'ta tam kapanma öncesi hareketlenen balık pazarı şimdilerde durgun günler geçiriyor.

Sinop'ta tam kapanma öncesi hareketlenen balık pazarı şimdilerde durgun günler geçiriyor. Ülke genelinde devam eden tam kapanma nedeniyle insanların dışarıya çıkmaması sonucunda balık satışları neredeyse sıfıra indi.

Kısa süre önce sezonu bitiren, ancak az çok gelen balıklarla tezgah başında duran balıkçılara kısıtlamada müşteri gelmiyor. Tam kapanmaya sayılı günler kala taleplere yetişemeyen balıkçılar, tam kapanmaya geçilmesi ile birlikte pek alıcı bulamıyor. Kısıtlama öncesi satışlarda aniden yükseliş yaşayan balıkçıların satışları kısıtlamayla birlikte bir anda sıfıra indi. Balıkçılar, "Tam kapanmada vatandaş galiba evden hiç çıkmıyor. O yüzden balık satamıyoruz" dedi.

"Tam kapanmada satışlar yüzde 80 düştü"

Tersane mevkisinde balık satışı yapan esnaf İsmail Değer, tam kapanmadan önce ve sonrasındaki balık satışlarını değerlendirdi. Değer, "Kısıtlama başlamadan önce çok yoğunluk yaşadık. Satışlarımız çok artmıştı. Ama kısıtlama başladıktan sonra aniden sıfıra indik. Biz balıkçılar olarak her kısıtlamada açığız. Az çok gelen giden oluyordu. Ama bu tam kapanmada hiç kimse gelmedi. İşler durgun. Biliyorsunuz tam kapanma sürecine girdik. İşler sıfıra indi yüzde 80 satışlarda düşüş var. İş yerimiz açık ama bu balıkları insan olmayınca kime satacağız. İş yerini acın diyorsunuz bunları kime satacağız. Denize ağ atanlar da mağdur durumda onlar da ekmek parası peşinde. Onlar da ne yapacaklar tuttukları balıkları mecburen alıyoruz dondurucuya koyuyoruz. Balıkçılar olarak çok zor durumdayız. Yüzde seksen satışlar düştü. Kısıtlamadan önce birkaç gün hareket oldu. Önceki hafta sonu kısıtlamalarında işler bu kadar kötü değildi. Tam kapanmayla işler tamamen durdu" dedi.

Evlere balık servisi

Değer insanların telefonla veya sosyal medya üzerinden kendilerine ulaşmaları halinde evlere balık servisi yaptıklarını belirterek, "Dışarı çıkamayan vatandaşlarımıza biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aradıkları zaman evlere balık servisi yapıyoruz. Sofraları taze balıktan mahrum bırakmamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Vatandaşları balık tüketmeye davet eden Değer, tezgahlarında günlük taze balıkların yer almayı sürdürdüğünü vurguladı. - SİNOP

Sinop'ta kısıtlamada balık satışları sıfıra indi
Sinop'ta kısıtlamada balık satışları sıfıra indi
Sinop'ta kısıtlamada balık satışları sıfıra indi

Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta kısıtlamada balık satışları sıfıra indi - Son Dakika Ekonomi


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