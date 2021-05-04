Sinop'ta kısıtlamayı fırsata çevirip tekneleri bakıma aldılar - Son Dakika

Sinop'ta kısıtlamayı fırsata çevirip tekneleri bakıma aldılar

04.05.2021 12:15

Sinop'ta kısıtlamayı fırsata çevirip tekneleri bakıma aldılar Sinop'ta tam kapanma sürecinde yaz sezonuna girilirken turizm amaçlı tekneler ve küçük balıkçı kayıkları çekek yerinde bakıma alındı.

Sinop'ta kısıtlamayı fırsata çevirip tekneleri bakıma aldılar

SİNOP - Sinop'ta tam kapanma sürecinde yaz sezonuna girilirken turizm amaçlı tekneler ve küçük balıkçı kayıkları çekek yerinde bakıma alındı.

Av sezonunun kapanmasıyla Sinop'ta balıkçılık küçük kayıklar ile devam ediyor. Her yıl bu dönemlerde ise küçük balıkçı kayıkları ve turizm amaçlı tekneler bakıma alınıyor. Havaların ısınması ve yaz döneminin başlaması nedeniyle bu dönem seçiliyor. Tekne sahipleri yaşanan tam kapanma sürecini de değerlendirerek yıllık bakımlarına bu sene kısıtlamada başladı. Çekek yerinde hummalı bir hazırlık gerçekleştiriliyor.

Onur Aktı, "Yazın geldiği zaman bu aylarda kayıklarımızı çekiyoruz. Makine bakımları, ağaç bakımları, boya bakımları, onları yapıyoruz. Elimizden geldiğince onları yapmaya çalışıyoruz. Denizde bir uğraş veriyoruz. Dışarıda bir uğraş veriyoruz. Hayatımız böyle idame ettirmeye çalışıyoruz" dedi.

Çekek yerinin küçük olması nedeniyle sorun yaşadıklarını belirten Aktı, "Burası şu anda Sinop Balıkçı Barınağı'nın kayıkları bakıma aldığımız, gördüğünüz gibi ufacık bir yer. Bize tahsis edilen ufak bir bölüm. Burada çok zorlanıyoruz. Her şey iç içe. Hiçbir şey mi yapamıyoruz. Bakımlarımızı yaparken aşırı bir şekilde zorlanıyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi alan çok dar. Yaklaşık bir 50 tane kayıkla doluyor ama Sinop'un şu anda Liman Başkanlığı'na kayıtlı yaklaşık bine yakın teknesi var. Alan küçük olduğu için birbirimize saygı duyarak sırayla yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Zekai Öztelci, "Her sene bu teknelerin bakımı olur. Bakımın yapmazsan iş daha da büyür daha da sıkıntılı olur. Onun için mecbur bakımını yapmak zorundasın. Bakımını yapmazsan denize çıkıyorsun can taşıyorsun ona göre sağlamlaştırmamız gerekiyor. Teknenin boyası, macunu çürük yerleri hepsi değişir. Herkes elinden geldiği kadar yapar. Teknelerin büyüklüklerine göre de bakım süreleri değişir. Bizimki mesela eski değil en fazla bir haftada bakımını tamamlarız" şeklinde konuştu.

Sinop'ta kısıtlamayı fırsata çevirip tekneleri bakıma aldılar
Sinop'ta kısıtlamayı fırsata çevirip tekneleri bakıma aldılar
Sinop'ta kısıtlamayı fırsata çevirip tekneleri bakıma aldılar
Sinop'ta kısıtlamayı fırsata çevirip tekneleri bakıma aldılar
Sinop'ta kısıtlamayı fırsata çevirip tekneleri bakıma aldılar
Sinop'ta kısıtlamayı fırsata çevirip tekneleri bakıma aldılar
Sinop'ta kısıtlamayı fırsata çevirip tekneleri bakıma aldılar

Balıkçılık, Turizm, Sinop, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sinop'ta kısıtlamayı fırsata çevirip tekneleri bakıma aldılar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan İçişleri Bakanlığı'ndan "Online alışverişe de yasak gelecek mi?" sorusuna net yanıt: Böyle bir şey söz konusu değil Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin mezarlıktaki selvi ağaçlarını kesmesi doğa severleri ayaklandırdı Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin mezarlıktaki selvi ağaçlarını kesmesi doğa severleri ayaklandırdı Eski Trabzonsporlu Yattara: Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyorum, bana yardımı dokundu Eski Trabzonsporlu Yattara: Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyorum, bana yardımı dokundu Son Dakika! AK Parti'den Bahçeli'nin 100 maddelik yeni anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz Son Dakika! AK Parti'den Bahçeli'nin 100 maddelik yeni anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz Son Dakika! Avrupa İlaç Ajansı, Türkiye'de de kullanılan Çin aşısı için ön değerlendirme süreci başlattı Son Dakika! Avrupa İlaç Ajansı, Türkiye'de de kullanılan Çin aşısı için ön değerlendirme süreci başlattı Market genelgesinden sonra herkes aynı şeyi merak ediyor! Sigara satışı yasaklandı mı? Market genelgesinden sonra herkes aynı şeyi merak ediyor! Sigara satışı yasaklandı mı? 10 yaşındaki Kerim Can, 46 saat sonra ormanlık alanda bulundu 10 yaşındaki Kerim Can, 46 saat sonra ormanlık alanda bulundu 20'li yaşlar akımına dahil olan Demet Akalın, yüzünün yandığı bir pozunu paylaştı 20'li yaşlar akımına dahil olan Demet Akalın, yüzünün yandığı bir pozunu paylaştı
Başakşehir'in sözleşmesini feshettiği Demba Ba: Oruç tuttuğum için gönderildiğimi düşünmek bile istemiyorum Başakşehir'in sözleşmesini feshettiği Demba Ba: Oruç tuttuğum için gönderildiğimi düşünmek bile istemiyorum         
14:29
Bunlara tam kapanma yok mu? Tekneyle denize açılıp bir de çıplak poz verdiler Bunlara tam kapanma yok mu? Tekneyle denize açılıp bir de çıplak poz verdiler         
13:54
3 yıl önce 3 yıl önce "öldü" söylentisi yayılan muhtar, yardım kolisi götürürken hayatını kaybetti         
13:42
Dairenin kapısını defalarca çaldı, inatçı kedi izleyenleri güldürdü Dairenin kapısını defalarca çaldı, inatçı kedi izleyenleri güldürdü         
13:39
Habertürk sunucusu MHP'nin hedefinde! Devlet Bahçeli'nin yardımcısından ağır sözler Habertürk sunucusu MHP'nin hedefinde! Devlet Bahçeli'nin yardımcısından ağır sözler         
13:10
Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'den müjdeli haber geldi Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'den müjdeli haber geldi         
12:49
Selçuk Bayraktar'ın '20 yaş challenge' paylaşımına beğeni yağdı! İşte 2005 yılına ait ilk İHA deneme uçuşları Selçuk Bayraktar'ın '20 yaş challenge' paylaşımına beğeni yağdı! İşte 2005 yılına ait ilk İHA deneme uçuşları         
12:28
Sokakta yakılmış ceset bulundu! Duvardaki PKK yazısı tüm gözleri terör örgütüne çevirdi Sokakta yakılmış ceset bulundu! Duvardaki PKK yazısı tüm gözleri terör örgütüne çevirdi         
12:12
Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü         
11:24
Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı         
11:02
Ekrem İmamoğlu'na Ekrem İmamoğlu'na "Türbeye girerken ellerini arkadan bağladı" soruşturması! Murat Ongun da doğruladı         
10:59
Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim         
10:49
Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi         
10:47
Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir         
10:31
17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir 17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir         
10:25
Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı         
09:45
Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 14:35:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sinop'ta kısıtlamayı fırsata çevirip tekneleri bakıma aldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement