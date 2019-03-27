Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Kitap Okuma Etkinliği

Sinop'ta Kitap Okuma Etkinliği

1 saat önce

Sinop'ta 55'inci Kütüphaneler Haftası dolayısıyla "81 İlde Kitap Okuyoruz" adlı etkinlik düzenlendi.

Sinop'ta Kitap Okuma Etkinliği, System.String[]
Sinop'ta 55'inci Kütüphaneler Haftası dolayısıyla "81 İlde Kitap Okuyoruz" adlı etkinlik düzenlendi.

Sinop Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi ortaklığında gerçekleşen etkinlik Sinop Arkeoloji Müzesi bahçesinde yapıldı. Bu yıl 9.su düzenlenen okuma etkinliğine Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi Müdürü Erol Akarslan, Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi Dokümantasyon Daire Başkanı Osman Kızılaslan, Kütüphane Şube Müdürü Nilüfer Özer ve öğrenciler katıldı.

Konferanslar, sunumlar, belgeseller, müzik dinletisi, ziyaretler ve kitap okuma etkinliklerinin yanı sıra öğrencilerle de bir araya geleceklerini belirten Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi Müdürü Akarslan, "55. Kütüphane Haftası olması nedeniyle her yıl yapmış olduğumuz etkinliğimizin bu yıl 9.sunu yapmış olduk. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Fazla bir katılım olmadı ama okullara ve milli eğitime duyurmamıza rağmen maalesef katılım olmadı. Türkiye genelinde meydanlarda yarım saat sessiz kitap okuma etkinliği yapılıyor" dedi.

Türkiye'nin 81 ilinde saat 12.30'da aynı anda başlayan kitap okuma etkinliği 13.00'te son buldu. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:04 Kaynak: İHA

Rıza Nur, Sinop, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin'de "Sapan" Cinsi Köpek Balığı Yakalayan Balıkçıya, Bin 635 Lira Ceza Kesildi İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı'ndan Altına Yatırım Çağrısı Erdoğan, Bolu'da Bir Aşk Hikayesi Şarkısı Eşliğinde Vatandaşlara Gül Attı AB'den Otomobillere Zorunlu Hız Sınırlama Sistemi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 16:02:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Kitap Okuma Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]