Sinop'ta komşularının evlerine tüfekle ateş eden kişi yakalandı - Son Dakika

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde komşularının evlerine tüfekle ateş eden zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Saraydüzü'de bir kişinin komşularının evlerine tüfekle ateş ettiği ihbarı üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının evindeki aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 4 kurusıkı tabanca bulundu.