Son Dakika Haberleri: Sinop'ta "kömür etme bisiklet turu etkinliği" düzenlendi

Sinop'ta "kömür etme bisiklet turu etkinliği" düzenlendi

57 dakika önce

Sinop'ta Tema Vakfı tarafından "kömür etme bisiklet turu etkinliği" gerçekleştirildi.

Sinop'ta
Sinop'ta Tema Vakfı tarafından "kömür etme bisiklet turu etkinliği" gerçekleştirildi.
İskele Meydanı'nda bisikletleriyle bir araya gelen vakıf üyeleri, farklı bölgelere yapılması planlanan kömür ve termik santral inşaatlarını protesto etti.
Tema Vakfı Sinop İl Temsilcisi Kadriye Göl, burada yaptığı konuşmada, termik santrallerin hem doğaya hem de insana zarar verdiğini söyledi.
Daha önceki yıllarda Sinop'a yapılması planlanan dört termik santralin tepkiler üzerine iptal edildiğini anımsatan Göl, "Şimdi Türkiye'nin gıdasını üreten Trakya, Eskişehir, Adana, Konya ve Karaman'ın verimli topraklarına kömürlü termik santraller kurulması planlanıyor. Biz bu yanlıştan en kısa sürede geri adım atılacağını düşünüyoruz." diye konuştu.
TEMA üyelerine Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan da destek verdi.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 04:03 Kaynak: AA
Tema Vakfı, Sinop, Güncel
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