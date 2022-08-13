Yüksek gerilime kapılan karga az daha köyü yakacaktı - Son Dakika
Üye Girişi

Yüksek gerilime kapılan karga az daha köyü yakacaktı

13.08.2022 15:42
Yüksek gerilime kapılan karga az daha köyü yakacaktı

Sinop'ta konduğu yüksek gerilim hattında 154 bin volt akıma kapılan karga kömüre dönerken, çıkan anız yangını ise köye sıçramadan söndürüldü.

Sinop'ta konduğu yüksek gerilim hattında 154 bin volt akıma kapılan karga kömüre dönerken, çıkan anız yangını ise köye sıçramadan söndürüldü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kabalı köyü Pekmezli Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar toprak ve sopayla alevlerin önünü keserek ilerlemesini engelledi. 112'ye bildirilen olay sonrası Orman İşletme Müdürlüğü ve Sinop Belediyesi itfaiyesi soğutma çalışmaları yaptı. Yaklaşık 8 dönüm tarlada anız yangını meydana geldi.

Köyde bulunan Tülay Toy, bir patlama sesi duyduğunu, sonradan dışarı çıktığında duman kokusu aldığını belirterek, "Kahvaltı yaparken bir patlama sesi çıktı ama biz bakmadık. Aradan bir yarım saat kadar zaman geçti, dışarıda otururken kokular gelmeye başladı. Bir de uçuşan otlar vardı, herhalde yangın var dedim. Geldim baktım, tarla olduğu gibi yanmaya başladı. Toprakla sopayı karıştırarak önlemini aldım ama burası bayağı alevlendi, yukarı doğru çıktı. İtfaiyeyi çağırdık" diye konuştu.

Karga sebep olmuş

Tarla incelendiğinde içerisinde bulunan 154 bin volt enerji barındıran yüksek gerilim hattının hemen altında yanmış bir karga tespit edildi. Gelen patlama sesine karganın sebep olduğu, çıkan kıvılcımın da tarlaya sıçrayarak yangını başlattığı anlaşıldı. Yüksek enerjiye maruz kalan karga ise kömüre döndü.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili rapor tuttu. - SİNOP

YORUMLAR
500
Marketten para hırsızlığı Marketten para hırsızlığı Sinop'ta otomobil bahçeye devrildiği kazada 4 kişi yaralandı Sinop'ta otomobil bahçeye devrildiği kazada 4 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Sinop, Karga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yüksek gerilime kapılan karga az daha köyü yakacaktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:14 Fenerbahçe'nin gözüne kestirdiği Willian'dan olay karar! Ölüm tehditleri alan yıldız Vitor Pereira'nın takımından ayrıldı
15:09 Benzinin ardından motorine de zam yolda
15:06 Muğla'yı sarsan olay! Fenalaşan üniversite öğrencisi kalp krizi geçirerek öldü
14:49 İngiliz devi, 35 milyon euro değerindeki Hakan Çalhanoğlu'nu ucuza getirmek istiyor
14:45 İnternet başını yaktı! Küçük çocuk kolonyayı üstüne döküp çakmağı yakınca feci şekilde yandı
14:27 Meral Akşener'in elini ısıran sokak köpeği kurtarılamadı
13:46 Doktor Erol Köse'den dekolte elbiseyle sahne alan eski sevgilisi Gülşen'e tepki: Yeşilçam p..noları 70'lerde Türk sinemasını bitirmişti
13:43 Şoförünü katlettiler! Taşkınlık çıkardığı için dışarı atılan gençler ve arkadaşları gece kulübü patronuna pusu kurdu
12:58 İzmir'de vahşet! Dayaktan kaçan Hanife, terminalde kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
12:51 Meteoroloji'den 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 15:42:49. #1.13#
SON DAKİKA: Yüksek gerilime kapılan karga az daha köyü yakacaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement