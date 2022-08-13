Akıma kapılan karga, anız yangınına neden oldu

SİNOP'ta konduğu yüksek gerilim hattında akıma kapılan karganın düştüğü tarlada anız yangını çıktı. 8 dönüm tarlada etkili olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkeze bağlı Kabalı köyünden geçen yüksek gerilim hattına konan karga, iki tele aynı anda temas edince patlama sesi duyuldu. Sesin geldiği yöne bakan çevredekiler, yangın çıktığını fark edip, bölgeye giderek kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri, 8 dönüm tarlada etkili olan anız yangınını 1 saatlik çalışmayla yakındaki evlere sıçramadan söndürdü.Köyde oturan Tülay Toy, "Patlama sesi duydum ve ardından duman kokusu aldım. Otlar alev aldı, yangın çıktığını anladım. Geldim baktım, tarla olduğu gibi yanmaya başladı. Önlem almaya çalıştık ama baya alevler çoğaldı" dedi.