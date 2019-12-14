Sinop'ta "Konukla İletişim ve Servis Teknikleri" temel eğitim semineri düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinop'ta 'Konukla İletişim ve Servis Teknikleri' temel eğitim semineri düzenlendi - Son Dakika

Sinop'ta "Konukla İletişim ve Servis Teknikleri" temel eğitim semineri düzenlendi

7 saat önce

Sinop'ta, "Konukla İletişim ve Servis Teknikleri" temel eğitim semineri gerçekleştirildi.

Sinop'ta

Sinop'ta, "Konukla İletişim ve Servis Teknikleri" temel eğitim semineri gerçekleştirildi.

Eğitim, Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Sinop Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu iş birliğinde Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Melih Çınar, tüm ilçelerde turizm sektöründe nitelikli personel yetiştirmek amacıyla çeşitli seminerler düzenlediklerini söyledi.

Hazırlanan proje kapsamında kafeteryalarda, otellerde bir konuk nasıl ağırlanır, kalite nasıl arttırılır konulu toplantı ve sunum yapılacağını belirten Çınar, eğitimin ardından katılanlara sertifika verileceğini kaydetti.

Turizm kenti Sinop'ta esnafın hizmet sektörü konusunda daha kaliteli ve eğitimli bir personele sahip olmayı hedeflediklerini dile getiren Çınar, "Sinop esnafı ücretsiz teori ve pratik olarak bilgilendirilirken, hazırlanan projeyle Sinop turizminde hizmette kaliteyi ön plana çıkartmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulundan Dr. Öğretim Üyesi Ali Turan Bayram, Dr. Öğretim Üyesi Ercan Karaçar, Dr. Öğretim Üyesi Ersin Arıan, Araştırma Görevlisi Hasan Tahsin Kavlak tarafından katılımcılara bilgi verilecek." dedi.

Çınar, 32 saatlik kursun teorik ve pratik şekilde gerçekleştirileceğini kaydetti.

Sinop Üniversitesi, Çınar, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:24 Kaynak: AA
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