Sinop'ta köpeğin kürekle dövülerek öldürüldüğü iddiası üzerine soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Sinop'ta, köpeğini kürekle döverek öldürdüğü iddia edilen kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Sinop Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında Durağan ilçesinde bir köpeğin, sahibi tarafından eziyet edilerek öldürüldüğü yönünde görüntülerin yer aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, görüntülerin incelenmesinin ardından söz konusu kişiye Durağan Kaymakamlığı tarafından idari para cezası uygulandığı belirtilerek, "Ayrıca Durağan Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." bilgisi aktarıldı.

Sinop'un Durağan ilçesi Erduası köyünde bir kişinin köpeğini kürekle dövmesi sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.