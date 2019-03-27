Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Köpek Kurtarma Operasyonu

Sinop'ta Köpek Kurtarma Operasyonu

1 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde AFAD ekipleri uçurumdan düşen 2 köpeği kurtardı.

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Sinop'un Boyabat ilçesinde AFAD ekipleri uçurumdan düşen 2 köpeği kurtardı.

Boyabat ilçesi Kalebağı mevkisinde uçurumdan düşen köpekleri fark eden vatandaşlar, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri, yoğun bir çalışma sonucunda 2 köpeği düştüğü uçurumdan kurtardı. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:42 Kaynak: İHA

Boyabat, AFAD, Sinop, Güncel
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