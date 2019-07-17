Sinop'ta korkutan kaza: 1 yaralı
1 saat önce
Sinop'ta minibüsün çarptığı panelvan araç apartman girişinde asılı kalırken, kazada 1 kişi yaralandı.
Sinop Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:46 Kaynak: İHA
'ta minibüsün çarptığı panelvan araç apartman girişinde asılı kalırken, kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Zeytinlik
Cami yokuşu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kargo şirketine ait Hasret Kurubaş'ın kullandığı 57 AJ 772 plakalı minibüs, park halindeki 57 AAD 764 plakalı panelvan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle panelvan araç bir apartmanın duvarında asılı kaldı. Kazada Hasret Kurubaş yaralandı. Kurubaş 112 sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP
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