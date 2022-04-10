Sinop'ta korkutan yangın: 7 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Sinop'ta korkutan yangın: 7 kişi dumandan etkilendi

10.04.2022 04:05
Sinop'ta korkutan yangın: 7 kişi dumandan etkilendi

Sinop'ta korkutan yangın: 7 kişi dumandan etkilendi - Binada mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı SİNOP - Sinop'un Gerze ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi.

Sinop'ta korkutan yangın: 7 kişi dumandan etkilendi

- Binada mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

SİNOP - Sinop'un Gerze ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Sinop'un Gerze ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde bir apartmanın zemin katında yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Binanın giriş katında çıkan yangın dolayısıyla üst katları duman sarmaya başladı. Apartmanın üst katlarında oturanlar, alevlerden ve dumandan dolayı dışarıya çıkamadı, 7 kişi binada mahsur kaldı. İtfaiye kamyonları bir yandan merdiven uzatarak mahsur kalan 7 kişiyi camlardan çıkartırken, diğer yandan da alevleri söndürmeye çalıştı. Yaklaşık 50 dakika süren yangın söndürme çalışmaları sonrası dumandan etkilenen 7 kişi, sağlık ekiplerince ola y yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının ilk anlarından itibaren Gerze Kaymakamı Tekin Dundar ve Belediye Başkanı Cevat Şensoy, olay yerinde ekiplerin kurtarma anına şahit oldu. Ardından hastaneye sevk edilen yaralıları ziyaret eden Kaymakam ve Belediye Başkanı Cevat Şensoy, yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Belediye Başkanı Şensoy, yangın sonrası yaptığı açıklamada herhangi bir can kaybının olmadığını ve yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Yangın nedeniyle binada büyük çaplı maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Sinop'ta korkutan yangın: 7 kişi dumandan etkilendi
Sinop'ta korkutan yangın: 7 kişi dumandan etkilendi
Sinop'ta korkutan yangın: 7 kişi dumandan etkilendi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta korkutan yangın: 7 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta korkutan yangın: 7 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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