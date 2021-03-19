Sinop'ta korona önlemleri: Banklar kaldırıldı - Son Dakika

Sinop'ta korona önlemleri: Banklar kaldırıldı
19.03.2021 12:44
Sinop'ta korona önlemleri: Banklar kaldırıldı Türkiye'de vaka artışında 2. sırada olan ve çok yüksek risk grubunda yer alan Sinop'ta, vaka artışının önüne geçebilmek için ilave tedbirler alınıyor.
Sinop'ta korona önlemleri: Banklar kaldırıldı
SİNOP - Türkiye'de vaka artışında 2. sırada olan ve çok yüksek risk grubunda yer alan Sinop'ta, vaka artışının önüne geçebilmek için ilave tedbirler alınıyor.
Sinop'un Durağan ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında fiziksel mesafenin korunmasını engellediği gerekçesiyle banklar geçici olarak kaldırıldı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ilçede vaka artışı nedeniyle cadde, park ve sokaklardaki oturma bankları kaldırılmasına karar verdi.
Banklar belediye ekiplerince kaldırılarak götürüldü.
Son Dakika Galatasaray, Real Madrid'le sözleşmesi bitecek Marcelo'yu kadrosuna katmak istiyor Son sözü Danıştay söyledi! Öğretim üyesi doktorlar muayenehane açabilecek Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş Dalaman'a gelen ilk Rus turist kafilesi çiçek ve lokumla karşılandı Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı Türk futbolunun 4 büyük kulübü ve Bankalar Birliği 9 yıllık yapılandırma anlaşmasını imzalayacak Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı Son umut! Siverek'te vatandaşlar el ele verdi, kayıp gençleri arıyor