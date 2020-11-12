Sinop'ta korona virüs kotracıları da vurdu - Son Dakika

Sinop'ta korona virüs kotracıları da vurdu

12.11.2020 14:24
Sinop'ta korona virüs kotracıları da vurdu, System.String[]

Sinop'a özgü maket sanatı olan kotra bu sene beklediği ilgiyi bulamadı.

Sinop'a özgü maket sanatı olan kotra bu sene beklediği ilgiyi bulamadı.

Sinop'ta uzun yıllardır kotracılık yapan Sinan Demir(55), korona virüs salgını dolayısıyla bu yıl Sinop'a çok az sayıda tur geldiğini, bu nedenle işlerinde geçen yıllara oranla düşüş yaşadıklarını dile getirdi.

Sinop'ta maket kotra yapımı, uzun yıllardır sürdürülüyor. 1950'li yıllarda Sinop Cezaevi'nde yatan 2 mahkum tarafından başlatılan model gemi (kotra) sanatı geleneği, kentte sürdürülüyor. Birçok aşamadan geçen ve büyük emek harcanan kotra yapımı için kentte unutulmaya yüz tutmaması için de kurslar açıldı, eğitimler verildi. Sinop Limanı'na gelen yolcu vapurlarındaki ziyaretçilere hediyelik eşya olarak sunulan, zamanla da ünlenerek il ve ülke dışına da hediyelik eşya olarak gönderilmeye başlanan kotralar, kentin simgesi haline geldi. Sinop'a özgü kotralar, Amerika başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinden de sipariş ediliyor.

Küçük yaşlardan beri kotracılık yaptığını söyleyen Sinan Demir, "Kotracılık benim için bir aşk. İşimi severek yapıyorum. Çok küçük yaşlardan beri kotracılık işiyle uğraşıyorum. Bu pandemi sürecinde bizde olumsuz etkilenen meslekler arasındayız. Pandemi dolayısıyla bu yıl turlar gelmedi. Turlar gelmeyince de bizim işlerimiz otomatikman düştü. Bu seneye kadar daha böyle bir düşüş yaşamamıştık. İnşallah bir an önce şu hastalık biter de biz de eski düzenimize döneriz" dedi.

Baba mesleğini sürdürdüğünü anlatan Demir, "Bu meslek 1953'te başlamış. Babam okul yıllarındayken bir mahkum aftan yararlanıyor, Sinop'ta küçük bir kulübede bu mesleği yaparken babam da onunla birlikte bu mesleği ilerletiyor. Babamdan da ben esinlendim, bu mesleği yapıyorum. 46 senedir de ben yapıyorum" diye konuştu.

Kotra yapımının büyük emek istediğini aktaran Demir, "İlk önce ormandan kütük halinde alıyoruz, sonra kütükleri dilim dilim kesiyoruz. İşlenme kıvamına geldikten sonra ebatlarına göre, sanatına göre şekillendiriyoruz" şeklinde konuştu. - SİNOP

Sinop'ta korona virüs kotracıları da vurdu
Sinop'ta korona virüs kotracıları da vurdu
Sinop'ta korona virüs kotracıları da vurdu

Sinan Demir, Cezaevi, Mahkum, Sinop, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sinop'ta korona virüs kotracıları da vurdu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

91 saat enkaz altında kalan minik Ayda'nın babası: Kızım her detayı saniyesi saniyesine hatırlıyor Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor Lille'deki performansıyla parmak ısırtan Yusuf Yazıcı Arsenal'in transfer listesinin ilk sırasında Atık su merkezinde cansız beden parçası bulundu! Ekipler cesedin kalan parçalarını arıyor Şoför sadece peşinden koşabildi! Freni boşalan otobüsünün apartmana çarpma anı kamerada İzmir depremi sonrası tutuklanan müteahhitten garip savunma: Bina kötü olsa kalfa verdiğim evi kabul eder miydi? Küçükçekmece'deki parkta 'sembol' tartışması: Terör soruşturması başlatıldı Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti
Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin ve Volkan Ballı'nın koronavirüsü atlattıkları ortaya çıktı Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin ve Volkan Ballı'nın koronavirüsü atlattıkları ortaya çıktı         
15:05
TFF'den Hırvatistan maçı için koronavirüs açıklaması: Bu sabah tüm kafileye test yapıldı TFF'den Hırvatistan maçı için koronavirüs açıklaması: Bu sabah tüm kafileye test yapıldı         
14:38
Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti         
14:26
Ali Babacan Erdoğan'ı İngilizlere şikayet etti: Sorunları çözemeyecek daha da büyütecek Ali Babacan Erdoğan'ı İngilizlere şikayet etti: Sorunları çözemeyecek daha da büyütecek         
13:46
Son Dakika! Tarihi yenilgi sonrası sırra kadem basan Paşinyan sosyal medyada ortaya çıktı Son Dakika! Tarihi yenilgi sonrası sırra kadem basan Paşinyan sosyal medyada ortaya çıktı         
13:10
Erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürülen Tuba'nın babası: Birlikte yaşadıkları doğru değil Erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürülen Tuba'nın babası: Birlikte yaşadıkları doğru değil         
12:34
Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti         
12:30
Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu "Neden etek giyiyorsun" diye sormuş         
11:52
Evlenme vaadiyle kandırılan yaşlı adamın 3 koyununu ve 7 bin lira parasını alıp dolandırdılar Evlenme vaadiyle kandırılan yaşlı adamın 3 koyununu ve 7 bin lira parasını alıp dolandırdılar         
11:49
Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirdağ'da harita kırmızıya döndü Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirdağ'da harita kırmızıya döndü         
11:10
Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var         
10:59
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu         
10:37
Eksi 3 derece soğuğa teslim olan Sivas'ta her yer buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı Eksi 3 derece soğuğa teslim olan Sivas'ta her yer buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı         
10:19
Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı         
09:09
Erzurum'da 487 yıllık gelenek! Doğaya yine 2001 ekmek bıraktılar Erzurum'da 487 yıllık gelenek! Doğaya yine 2001 ekmek bıraktılar         
08:34
Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu         
05:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 15:11:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sinop'ta korona virüs kotracıları da vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei