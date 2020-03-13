Sinop'ta koronavirüse karşı dezenfeksiyon yapıldı - Son Dakika
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Sinop'ta koronavirüse karşı dezenfeksiyon yapıldı

6 saat önce

Sinop'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde dezenfeksiyon gerçekleştirildi.

Sinop'ta koronavirüse karşı dezenfeksiyon yapıldı, System.String[]

Sinop'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde dezenfeksiyon gerçekleştirildi.


Sinop Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi ekipleri, kentteki dolmuş araçlarında sefer öncesi ilaçlama yaptı. Ekipler, daha sonra dolmuş duraklarını da dezenfekte etti.

Ekipler, vatandaşların yoğun olarak bulundukları meydan ve parklarda da dezenfekte işlemi yaptı.


Belediyeden yapılan açıklamada, koronavirüse karşı yapılan dezenfekte işlemlerinin devam edeceği belirtilerek, vatandaşlardan Bakanlığın yaptığı uyarıları dikkate almaları istendi.

Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:00 Kaynak: AA
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