Sinop'ta koronavirüsle ilgili provokasyon içerikli paylaşımlara soruşturma - Son Dakika
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Sinop'ta koronavirüsle ilgili provokasyon içerikli paylaşımlara soruşturma

6 saat önce

Sinop'ta yeni tip koronavirüsle ilgili sosyal medyada yapılan provokasyon içerikli paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı.

Sinop'ta koronavirüsle ilgili provokasyon içerikli paylaşımlara soruşturma, System.String[]

Sinop'ta yeni tip koronavirüsle ilgili sosyal medyada yapılan provokasyon içerikli paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı.


Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Sinop'un Boyabat ilçesinde 16 kişide koronavirüs çıktı. Sinop karantinaya alınabilir" şeklindeki asılsız paylaşımlar üzerine soruşturma başlattı.

Başsavcılık, asılsız paylaşımlarda bulunanların tespitinin yapılması için İl Emniyet Müdürlüğüne talimat verdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu paylaşımla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Asılsız paylaşımdaki tüm iddiaların tamamen bir hayal ürünü olduğu ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri istendi.

Başsavcı, Boyabat, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:20 Kaynak: AA
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