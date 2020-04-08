Sinop'ta Kovid-19 önlemleri kapsamında ilçeler arası seyahat yasağı getirildi - Son Dakika

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Sinop'ta Kovid-19 önlemleri kapsamında ilçeler arası seyahat yasağı getirildi
6 saat önce
Sinop'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçeler arası seyahat yasağı uygulaması başlatıldı.
Sinop'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçeler arası seyahat yasağı uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği ilçeler arası tüm giriş ve çıkışların 14 gün süreyle yasaklandığı vurgulandı.
Açıklamada, ticari araçlar, kamu çalışanları ile farklı ilçelerde iş yeri hizmeti veren kişilerin belgelemeleri şartıyla yasak kapması dışında bulundukları kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 06:54 Kaynak: AA
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