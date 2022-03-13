Sinop'ta köy muhtarı tabancayla vurularak yaralandı - Son Dakika

Sinop'ta tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan köy muhtarı ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayancık ilçesinde Çaylıoğlu köyü muhtarı Nizamettin Akın ile köy sakini Cemal Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda tabancayla boyun bölgesinden vurulan Akın ağır yaralandı.

Akın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Cemal Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. ???????