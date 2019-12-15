Sinop'ta köyde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinop'ta köyde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Sinop'ta köyde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Marufalınca köyünde çıkan yangında iki ev yandı.

Sinop'ta köyde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Marufalınca köyünde çıkan yangında iki ev yandı.

Marufalınca köyünün muhtarı Satılmış Ermiş'e ait 3 katlı betonarme binada çıkan yangın, bitişikteki Hüseyin Kahraman'a ait 2 katlı ahşap eve de sıçradı.

Yangında iki ev kullanılamaz hale geldi, Ermiş'e ait evin altındaki ahırda bulunan bir inek, iki buzağı ile 20 kovan arı telef oldu.

Yangın, itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesi ile söndürüldü.

Ahırdaki kuru otların tutuşmasıyla başlamış olabileceği belirtilen yangınla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışması başlatıldı.

Boyabat, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 04:22 Kaynak: AA
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