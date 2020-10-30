Sinop'ta köylerde ilk - Son Dakika

Sinop'ta ilk kez finişer makinesi kullanılarak sıcak asfalt serildi.

İl Özel İdaresi ekipleri il genelinde asfalt serme çalışmalarını hızlandırdı. Hava şartlarına göre asfalt serme işlemlerini farklı noktalarda sürdüren ekipler son olarak Gerze ilçesi Karlı köyünde finişer makinesi ile asfalt serme işlemine başladı.

Sinop İl Özel İdaresi ekiplerince Gerze ilçesi Karlı köyünde devam eden asfalt çalışmalarını inceleyen Vali Erol Karaömeroğlu, çalışmaları sürdüren ekibe 'kolaylık' diledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Karaömeroğlu, Sinop'ta ilk defa finişer makinesiyle asfalt serimi yapıldığını açıkladı.

Karaömeroğlu, "Gerze ilçemize bağlı Karlı köyümüzde bugün Özel İdare olarak bir ilki gerçekleştiriyoruz. Karlı köyümüze bugün 2,5 kilometre finişer ile ilk kez sıcak asfalt döktük. Daha önce biz sıcak asfaltı greyderle döküyorduk, şimdi finişerle döküyoruz. Tabii finişerle daha profesyonelce dökülüyor. Bunu Sinop'ta ilk kez yaptık, onun için köyümüze en iyi en kaliteli hizmeti götürmeye devam edeceğiz. Daha uzun ömürlü daha kaliteli standartları daha yüksek bir yol yapacağız. Bu sene Özel İdare olarak 277 kilometre asfalt döktük. Sinop'un bazı bölgelerine aynı burada olduğu gibi 10 kilometre sıcak asfalt dökeceğiz" dedi. - SİNOP