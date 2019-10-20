Sinop'ta kültür sanat
1 saat önce
Barış Manço'nun kurduğu Anadolu rock grubu Kurtalan Ekspres, Sinop'ta konser verdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 01:02 Kaynak: AA
Barış Manço'nun kurduğu Anadolu rock grubu Kurtalan Ekspres, Sinop'ta konser verdi.
Sinop Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki konserde grup, Barış Manço ve Cem Karaca'nın birbirinden güzel parçalarını seslendirdi.
İki saat süren konserde şarkılara, dinleyiciler de coşkuyla eşlik etti.
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