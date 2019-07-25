Son Dakika Haberleri: Sinop'ta kulübe yangını
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Sinop'ta kulübe yangını

33 dakika önce

Sinop'ta çıkan yangında bir kulübe kullanılamaz hale geldi.

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Sinop'ta çıkan yangında bir kulübe kullanılamaz hale geldi.

İskele Caddesi üzerinde bulunan kulübede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kulübe büyük zarar gördü. - SİNOP
İtfaiye, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:11 Kaynak: İHA
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