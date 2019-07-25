Sinop'ta kulübe yangını
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Sinop'ta çıkan yangında bir kulübe kullanılamaz hale geldi.
Sinop Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:11 Kaynak: İHA
'ta çıkan yangında bir kulübe kullanılamaz hale geldi.
İskele Caddesi üzerinde bulunan kulübede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kulübe büyük zarar gördü. - SİNOP
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