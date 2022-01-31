Sinop'ta kumar operasyonu - Son Dakika

Sinop'ta düzenlenen kumar operasyonunda dört şahsa 7 bin 276 TL para cezası uygulandı.

Konu ile ilgili Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kumar oynanması için yer ve imkan sağlayarak haksız kazanç elde eden suç organizasyonlarının deşifre edilerek kumar faaliyetinin men edilmesi amacıyla yapılan çok yönlü çalışmalar neticesinde, 15/01/2022 tarihinde Sinop il merkezinde bulunan bir iş yerinde yapılan operasyonda; kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan bir şüpheli ile kumar oynadığı tespit edilen dört şahıs yakalanmıştır. Yapılan aramalarda kumar faaliyetinde kullanılan 1765 TL nakit para, çeşitli oyun kartları ve oyun taşları ele geçirilmiş. Kumar oynadığı tespit edilen dört şahsa 7 bin 276 TL para cezası uygulanmıştır. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan bir şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi. - SİNOP