Sinop'ta kumar operasyonunda 5 kişiye 7 bin 276 lira ceza uygulandı - Son Dakika

Sinop'ta kumar oynayan ve bu kişilere yer sağlayan 5 kişiye 7 bin 276 lira para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bir iş yerinde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan izleme ve takip sonucu iş yerine yapılan operasyonda 5 kişi suçüstü yakalandı.

Adreste yapılan aramada 1765 lira, çeşitli oyun kartları ve taşları bulundu.

İş yerinde kumar oynayan ve oynanmasına yer sağlayan 5 şüpheliye toplam 7 bin 276 lira para cezası uygulandı.