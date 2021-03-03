Sinop'ta kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 17 bin 994 lira ceza verildi - Son Dakika

Sinop'ta kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 17 bin 994 lira ceza verildi
03.03.2021 10:31
Sinop'ta kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye, 17 bin 994 lira ceza uygulandı.
Sinop'ta kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye, 17 bin 994 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gerze ilçesinde bir evde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.
İlçe Emniyet ve Asayiş Bürosu ekiplerce yapılan izleme ve takip sonucunda eve düzenlenen operasyonda, 8 kişi suçüstü yakalandı.
Evde bulunanlara 17 bin 994 lira ceza kesildi. Kumar oynanması için yer temin eden 2 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Son Dakika Son Dakika! Türkiye'de sonuçlanan Sinovac aşısının sonuçları belli oldu! Hastaneye yatışı yüzde 100 engelliyor Çiftçinin dört gözle beklediği borç yapılandırması yolda Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı Bilim Kurulu üyesi "Ön çalışmalar var" deyip duyurdu: Kısıtlama saatleri değişebilir 'Çok yüksek riskli' grupta yer alan Edirne'de esnaf, renklerinin haritada turuncuya dönmesini bekliyor