Rekoltesi düşen kestane üreticinin yüzünü güldürmedi - Son Dakika

Sinop, Türkiye'nin kestane üretiminde önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor. Ancak ülke genelinde seyreden kurak havalar, etkisini Sinop'ta da gösterince kestane rekoltesi olumsuz etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Sinop'un Erfelek ilçesi çiftçileri, geçen yıla göre bu yıl, kurak geçen mevsim nedeniyle kestane rekoltesinde yarıya yakın oranda düşüş yaşadı.

ÇİFTÇİLER UMDUĞUNU BULAMADI

Yetiştirilmesi ve toplanması oldukça zor ve meşakkatli olan kestane, üreticilerin yüzünü bu yıl güldürmeyi başaramadı. Kestane hasadını tamamlayan üreticiler, rekoltenin düşüklüğü karşısında umudunu gelecek sezona sakladı.

Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, kuraklığın, kestane üretimini olumsuz etkilediğini dile getirerek, "Maalesef bu sezon kurak geçti. Hal böyle olunca rekoltemiz yarı yarıya azaldı. Tabii bunun yanında kestane gerektiği kadar su alamadığı için gelişemedi. İnşallah gelecek sezon için böyle bir sorunla karşılaşmayız." şeklinde konuştu.

REKOLTE 210 TONA DÜŞTÜ

Geçen sezon 400 ton civarında kestane rekoltesi elde ettiklerini vurgulayan Ali Koca, bu yıl rakamın 210 ton civarına düştüğüne dikkat çekerek, "Sadece rekolte değil, yağmur yağmadığı için kalitede de sıkıntı yaşandı." dedi.

Yağmur ve karın kestane üretiminde ilaç niteliğini taşıdığını belirten Başkanı Ali Koca, kestanenin rekoltesinin düşük olmasına rağmen kilogram fiyatının 30 liraya çıktığını ifade etti.