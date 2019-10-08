Sinop'ta kursiyer sayısında artış

Sinop Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından açılan yeni dönem kursları başladı.

Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Turgay Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 dalda açılan kurslara şimdiye kadar 3 bin kursiyerin başvuruda bulunduğunu bidirdi.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yeni kursların açılacağını ve yıl boyunca devam edeceğini belirten Altun, "Şu ana kadar 30 kurs açtık, Ancak usta öğretici değerlendirmeleri devam ediyor. Ekim ayı sonuna kadar 80 dalda kursumuz eğitim vermeye hazır olacak. Yıl sonuna kadar da 300 civarında kurs açmayı planlıyoruz." dedi.

Geçen yılın kayıtlarına göre kursiyer sayısının bu yıl üç katına çıktığını ifade eden Altun, kentteki emekli ve üniversite öğrencilerinin yoğunluğunun bu artışın en büyük sebebi olduğunu kaydetti.

Altun şöyle devam etti:

"Emeklilerimiz boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla kurslarımıza geliyor. Üniversite öğrencileri ise kurs belgelerini alarak alanlarında kullanmak istiyor. Bu kapsamda Sinop Üniversitesi ile işbirliği yapıyoruz. Ayrıca Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İşkur İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü bizim şu anda ortak çalıştığımız ve işbirliği yaptığımız kurumlar arasında. Milli Eğitim Müdürlüğümüz son dönemde Halk Eğitim Merkezimizle ilgili çalışma sonucunda kurs ve kursiyerlerde artış oldu. Dolayısıyla insanlar birbirlerini kurslara teşvik etmeye başladılar. Geçen yıl usta öğretici olarak 105 kişi başvuruda bulunmuştu. Şu an itibarıyla bu sayı 176'ya yükseldi. Bu durum da Sinop Halk Eğitim Merkezine olan rağbetin, çeşitliliğin ve farklı kursların açılması için bir zemin hazırlamakta. Buna bağlı olarak geçen yıl 6 bin civarında olan kursiyer sayısının bu yıl 10 bin civarında olacağını düşünüyoruz."