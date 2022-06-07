Sinop'ta kurşunlanan marketin sahibi konuştu: "Arkasındaki güçlerin bulunmasını istiyorum" - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta kurşunlanan marketin sahibi konuştu: "Arkasındaki güçlerin bulunmasını istiyorum"

07.06.2022 00:57
Sinop'ta kurşunlanan marketin sahibi konuştu: "Arkasındaki güçlerin bulunmasını istiyorum"

Sinop'ta dün bir marketin pompalı tüfekle kurşunlanmasıyla ilgili konuşan market sahibi Vural Ali Yütük, "Bu saldırının yaptırıldığını düşünüyorum.

Sinop'ta dün bir marketin pompalı tüfekle kurşunlanmasıyla ilgili konuşan market sahibi Vural Ali Yütük, "Bu saldırının yaptırıldığını düşünüyorum. Arkasındaki güçlerin bulunmasını istiyorum" dedi.

Atatürk Caddesi üzerinde dün 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, pompalı tüfekli bir kişi gündüz vakti kalabalığın arasından koşarak markete iki el ateş etmiş, ardından yolun başında bulunan Sinop Adliye Sarayı'na giderek teslim olmuştu. Yaşanan saldırıyla ilgili konuşan market sahibi Vural Ali Yütük, olayın perde arkasındakilerin araştırılıp bulunması gerektiğini söyledi.

"Bu saldırının yaptırıldığını düşünüyorum"

Yütük, zaman zaman tehditler aldığını ifade ederek, "Yeni Mahalle Atatürk Caddesi üzerinde bulunan dükkanımıza genç arkadaşlarımız tarafından saldırıda bulunuldu. Aslında bu saldırının yaptırıldığını düşünüyorum. Çünkü 3 ay önce de dükkanıma mermi çekirdeği koyulmuştu. Dönem dönem de bazı tehditler aldığımızı emniyete bildirmiştik yazılı olarak. Artık kurşun atılınca işin ciddiyetinin farkına vardılar, şu anda detaylı araştırma yapılıyor" diye konuştu.

Olayı gerçekleştiren şahısların asıl arkasındaki güçlerin bulunmasını istediğini söyleyen Yütük, "Çünkü gencecik çocuklar eline silah verilip sokağa salınsın istemedim hiçbir zaman. Ama öyle oldu, bu nasıl bir hırs nasıl bir kindir ben anlamadım. Dükkanımızın içinde müşterimiz de olabilirdi, personelimiz vardı arkadaşımızın da başına bir iş gelebilirdi. Sonuçta iki tane kurşun yarası camda hala değiştirmedik" ifadelerini kullandı.

"Koruma da talep ettik"

Daha önceden aldığı tehditler sonrasında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Yütük, "Benim canım Türkiye Cumhuriyeti devletine ait, güvence altında. Koruma da talep ettik, hep söylüyoruz. Şu anda hala içerdeler, bizim aslında gençlere bunu yaptıranlardan yana düşüncelerimiz var, dediğim gibi 3 ay önce de dükkanımıza mermi çekirdeği koyuldu. Bunun gibi bir sürü tacizlerle uğraşıyoruz, esnaflık yapıyoruz. Perde arkasını ben çok merak ediyorum. Sinop'ta da büyük işlere imza attık, bunlar da birilerini rahatsız edebiliyor. Haksız yere de olsa kurşun atıldı yani bunun bir açıklaması olmalı" şeklinde konuştu.

Yütük, gencecik çocukların böyle suçlara itilmesinden dolayı üzüntü duyduğunu sözlerine ekledi. - SİNOP

YORUMLAR
500
Sinop'ta Markete Silahlı Saldırı: 'Ben Devletten, Kolluk Kuvvetlerinden Olayın Akıbetini, Sonucunu Bulmalarını İstiyorum' Sinop'ta Markete Silahlı Saldırı: 'Ben Devletten, Kolluk Kuvvetlerinden Olayın Akıbetini, Sonucunu Bulmalarını İstiyorum' Conceta Projesi'nde Akustik Ses Cihazının Testi Yapıldı Conceta Projesi'nde Akustik Ses Cihazının Testi Yapıldı
Kaynak: İHA

Atatürk Caddesi, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta kurşunlanan marketin sahibi konuştu: 'Arkasındaki güçlerin bulunmasını istiyorum' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:00 Cumhurbaşkanı atama kararları yayınlandı: 1 ilin müftüsü görevden alınırken, 10 ilin müftüsü değişti
00:47 Tansu Çiller'den 6'lı masa eleştirisi: Bütün bunlar beni dehşete düşürüyor
00:26 Bakan Bilgin'den EYT'lileri heyecanlandıran açıklama: Mesafe kat ettiğimiz zaman kamuoyuyla paylaşacağım
00:11 Apple ürünlerine yüzde 20 zam geldi! En pahalısının değeri ise 10 asgari ücrete denk
00:09 Memur-Sen'den 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası ilişkin açıklama: Tazminat yansıtma oranlarında artış yapılmalı
23:42 Rus oligark Roman Abramoviç'e ait ABD yapımı 2 uçağa el konuldu
23:40 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, istifa baskıları altındaydı! Yapılan oylamada güvenoyu aldı
23:35 Tanju Özcan cumhurbaşkanı adayı olmak için izin istedi
22:42 Kargoyla gönderilen oyuncuk ayının içinden uyuşturucu madde çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 01:20:43. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta kurşunlanan marketin sahibi konuştu: "Arkasındaki güçlerin bulunmasını istiyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement