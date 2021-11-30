SİNOP'TA KUVVETLİ RÜZGARDA ÇATI UÇTU; KORKU DOLU ANLAR KAMERADA - Son Dakika

Sinop'ta kuvvetli rüzgarda çatı uçtu; motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanımı yasaklandı (2)
Sinop'ta kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ederken, Türkeli ilçesinde bazı evlerin çatısı uçtu. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde; çatıdan kopan parçaların savrulması ve belediye misafirhanesinde kalan öğrencilerin çığlık atıp, cam kenarından kaçmaları yer aldı.
Kaynak: DHA
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