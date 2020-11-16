Sinop'ta lakerda dönemi

Sinop'ta balık avı sezonunda balıkçılar tarafından avlanan palamut balıklarından yapılan lakerdalar satışa sunuluyor.

1 Eylül'den itibaren bolca avlanan balık palamut oldu. Tezgahları bereketlendiren palamut balığı bol olunca Sinoplular da lakerda yaparak değerlendirdi. Meraklıları tarafından özelle hazırlanan lakerdanın yapımı oldukça zahmetli. Lakerdanın iyi olması için palamudun irisi ya da torik olması şart. İlk olarak dilimler halinde kesilen balıkların omurilikleri ince uçlu bir tel yardımıyla temizleniyor. Balığın temizlenmesinin ardından 3 gün buzlu suda bekletiliyor. Ardından lakerdanın en önemli kısmı tuzlama işlemine geçiliyor. Tuzlanan balıklar buz dolabına kaldırılıyor. Dinlenmeye alınan balıklar daha sonra saklama kaplarına konularak hazır duruma geliyor.

Torikler 150, palamutlar ise 100 liradan satışa sunuluyor

Sinop'ta balıkçılık yapan Selvan Gökdağ konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sene Karadeniz'de bolca avlanan iri palamut ve torik balıklarından biz de lakerda yapıyoruz. Ancak bu lakerda yapımında dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar var. Öncelikle balığın doğrandıktan sonra kanının iyi çıkması gerekiyor içinden ve omuriliğinin alınması gerekiyor. Bu kan balığın içinden çıkmazsa balık tuzlandıktan sonra kokuyor sebep oluyor, bozulmalar yapıyor. Bu balığı 3 gün buzlu suda bekleterek buzunu, suyunu sabah akşam değiştirerek kanının tamamen çıkmasını sağlıyoruz. Ardından omuriliğini alıyoruz. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra balığı iri kaya tuzunda 1 hafta 10 gün süreyle tuzlama işlemine bırakıyoruz. Bu tuzlama işlenin sonunda balık yenmek için hazır hale geliyor. Şu an yaptığımız işlem telle balığın omuriliğini alıyorum. Teli balığın omurundan geçirerek içindeki omurun çıkmasını sağlıyorum. Temiz bir diş fırçası yardımıyla balığın içinde kalan kan taneciklerini, pıhtılaşmış kan taneciklerini temizliyorum ve ardından soğuk suya bırakıyorum" dedi. - SİNOP