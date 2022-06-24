Leylek yavruları haklarında detaylı bilgi edinebilmek için halkalandı - Son Dakika
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Leylek yavruları haklarında detaylı bilgi edinebilmek için halkalandı

24.06.2022 12:22

Sinop'ta doğan leylek yavrularına haklarında detaylı bilgi edinebilmek amacıyla halka takıldı.

Sinop'ta doğan leylek yavrularına haklarında detaylı bilgi edinebilmek amacıyla halka takıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle üç kişilik ekip tarafından Sinop'ta leyleklerle ilgili çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Saraydüzü ilçesi Cuma Ovası'nda yapılan sayımda, bu yıl 60 leylek yavrusu doğduğu belirlendi. Heyette görevli veteriner hekimce sağlık kontrolleri de yapılan leyleklere halkalama işlemi gerçekleştirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Görevlisi Arif Cemal Özsemir, AA muhabirine, yaptıkları işlem sayesinde yavruların Türkiye'deki yuvalarına geri dönüp dönmeyeceklerini, hangi göç güzergahını kullandıklarını öğrenebileceklerini söyledi.

Leyleklerin ağustos ayı sonlarında Türkiye'yi terk edeceklerini belirten Özsemir, halkalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Leyleklere taktığımız halkaların her birinin üzerinde özel bir kod sistemi var. Mavi beyaz kodlar, Türkiye'deki halkaları temsil ediyor. Tüm dünyanın dahil olduğu kod sisteminde mavi halkayı gördüklerinde bu halkanın Türkiye'de takıldığını anlayacaklar. Bizler de burada başka ülkelerde halkalanmış birçok leyleği görebiliyoruz."

Verileri anlamlandırabilmek için uzun soluklu çalışmaya başladıklarına işaret eden Özsemir, "Sinop, leylek popülasyonu açısından oldukça zengin bir yer. Çeltik ekiminin de bununla alakası var. Çeltik ekimiyle sulak alan artıyor ve leylek popülasyonunda da artış oluyor. Bu artışı veya olacaksa azalışı ölçebilmek açısından bu çalışmaya çok önem veriyoruz." diye konuştu.

Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Sönmez ise çalışmada kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, gelecek yıllarda çalışma alanını genişletmeye çalışacaklarını kaydetti.

Çalışmaya, bölgede yıllardır amatör olarak leyleklerle ilgili gözlem yapan Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Okur da katılıyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Leylek yavruları haklarında detaylı bilgi edinebilmek için halkalandı - Son Dakika

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