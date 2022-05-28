Lise öğrencilerinin yaptığı karikatürler sergileniyor - Son Dakika
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Lise öğrencilerinin yaptığı karikatürler sergileniyor

28.05.2022 11:43

Sinop'un Boyabat ilçesinde, Şehit Ersoy Gürsü Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaptığı karikatürlerden oluşan sergi açıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde, Şehit Ersoy Gürsü Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaptığı karikatürlerden oluşan sergi açıldı.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde görsel sanatlar öğretmeni ve karikatürist Aşkın Ayrancıoğlu ile 8 öğrencisinin 50 eserinin yer aldığı serginin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Açılışın ardından katılımcılar, sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Okul müdürü Numan Karamustafaoğlu, öğrencilerini hem akademik hem de sosyal, kültürel, sportif ve proje geliştirme bakımından geliştirmek istediklerini söyledi.

Öğrencilerini geleceğe hazırlamak için çalışmalar yaptıklarını belirten Karamustafaoğlu, "Aşkın hocamız bizimle beraber görsel sanatlar dalında okulumuzda dersler verdi. Bu çalışmalarının ürünü olarak kendisinin ve öğrencilerinin yaptığı karikatürlerin yer aldığı çok güzel bir sergi oluşturdular. Önümüzdeki yıllarda bu çalışmaları artırarak devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Aşkın Ayrancıoğlu da serginin son bir yılda yapılan eserlerden oluştuğunu dile getirdi.

Sergide eseri bulunan öğrencilerin bazılarıyla ortaokuldan bu yana, kimiyle de bu yıl çalıştıklarını anlatan Ayrancıoğlu, "Öğrencilerimizle aylarca çalışarak oluşturduğumuz eserleri sergilere gönderip yarışmalara katıldık. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller aldılar. Bu eserlerden seçme yaparak 50 eserle sergiyi gerçekleştirdik." diye konuştu.

Ayrancıoğlu, Eserlerde çevreden insanlar arası ilişkilere kadar toplumsal sorunlarını ele almaya çalıştıklarına işaret ederek, "Ben her insanın yetenekli doğduğuna inanıyorum. Kimisi büyüdükçe geliştiremediği için o yeteneği koruyamıyor. Ben de istekli, özverili olabilecek ve bu alanda kendini geliştirebilecek öğrencileri bulup onlarla çalışmaya gayret ediyorum. Bu sergi, Boyabat halkına hediyemiz olsun." ifadelerini kullandı.

Ayrancıoğlu ile eseri bulunan öğrencilere plaket ve başarı belgesi verilen sergi, 1 Haziran'a kadar gezilebilecek.

Serginin açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Çeltikçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, CHP İlçe Başkanı Mehmet Alarslan da katıldı.

Lise öğrencilerinin yaptığı karikatürler sergileniyor
Lise öğrencilerinin yaptığı karikatürler sergileniyor
Lise öğrencilerinin yaptığı karikatürler sergileniyor
Lise öğrencilerinin yaptığı karikatürler sergileniyor
Lise öğrencilerinin yaptığı karikatürler sergileniyor
Lise öğrencilerinin yaptığı karikatürler sergileniyor
Lise öğrencilerinin yaptığı karikatürler sergileniyor
Lise öğrencilerinin yaptığı karikatürler sergileniyor

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Kaynak: AA

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