Sinop'ta lunapark açıldı

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Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji merak edilen soruya cevap verdi

CHP'nin seçim çadırına peş peşe 2 saldırı düzenlendi, bir kişi darp edildi

Kerkük'te art arda 6 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var