Son Dakika Haberleri: Sinop'ta lunapark açıldı
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Sinop'ta lunapark açıldı

1 saat önce

Sinop'ta kurulumu tamamlanan lunapark bugün hizmete girdi.

Sinop'ta lunapark açıldı, System.String[]
Sinop'ta kurulumu tamamlanan lunapark bugün hizmete girdi.

Bugün saat 21.00'de Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'ın katılımı ile açılışı gerçekleşen Sinop'un yeni eğlence merkezi en çok çocukları sevindirecek. Bahçeler mevkisi Hamsi Yolu altında bulunan lunaparkın açılışında konuşan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Sinopspor Başkanımız bir gün geldi. Böyle bir tesisten bahsetti. Biz de bunu memnuniyetle karşıladık. Çok değerli iki girişimci arkadaşımız da, İstanbul'dan kalktılar, geldiler. İstanbul'da bu işi yapıyorlar. Çok güzel bir tesisleri var. Onun bir benzerini de, Sinop'a, Sinopluya, Sinoplu çocuklara kazandırdılar. Bu da bizlerin gerek işletmecilerimize gerek Sinopspor Başkanımızın ve Sinop Belediyesinin, Sinoplu çocuklara bir karne hediyesi oldu" dedi. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:42 Kaynak: İHA
Barış Ayhan, Sinopspor, Sinop, Güncel
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