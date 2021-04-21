Sinop'ta meslek lisesinden engelliler için salıncak - Son Dakika

Sinop'ta "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi kapsamında öğretmen ve öğrenciler tarafından engelli bireyi bulunan aileler için engelli salıncağı yapıldı.

Proje ile bu durumda bulunan daha çok aileye ulaşabilmek için, okulca yapılan engelli salıncakları Sinop Belediyesi'ne hediye edildi. Belediye tarafından şehrin park alanına konulan salıncaklar engelli bireylerin kullanımına sunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi kapsamında Merkez İlçe Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri çevredeki insanlarla hayatın paylaşılması konusunda birçok adım attı. Bunlardan bir tanesi engelli bireyi bulunan aileler için yapılan engelli salıncağı oldu. SBunun dışında ailelere bakım ve onarım şeklinde çeşitli destekler verildi. Proje kapsamında Seydi Ali Reis MTAL'de yapılan diğer bir çalışma konusu ise, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nce yürütülen bir projede iş birliği buluşması oldu. Merkezde bakım ve yaşam becerileri eğitimleri verilen zihinsel öğrenciler için, yapılması düşünülen kümes hayvanı barınakları, okulun öğretmen ve öğrencilerince yapılarak teslim edildi.

Projeyle ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi meslek liselerimizde öğrenim gören öğrencilerin, öğretmenleriyle birlikte ihtiyaç sahibi yoksul veya muhtaç kişilerin evlerinin küçük bakım ve onarımlarının, evlerinde bulunan kullanılamaz veya eskimiş durumdaki eşyalarının tamir ya da değişim gerektiren küçük onarımlarının, hayatlarını kolaylaştırıcı bilgilendirme ya da yardımların, onları sevindirecek, mutlu edecek maddi ya da manevi dokunuşların toplum hizmeti kapsamında belirli bir plan ve proje dahilinde yapılmasıdır. Proje ile öğrencilerin sahip oldukları milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini geliştirmelerine yardımcı olunması, ihtiyaç sahibine yardım etme, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının güçlenmesi, sevgiye, saygıya, hoşgörüye, mesleğine duyarlı tutum ve davranışa sahip, başarılı bireyler olarak yetişmelerine imkan sağlanması hedeflenmektedir. Yapılan bu çalışmalarla Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarımızın toplumumuzdaki imajını değiştirmek, tanıtımı yaparak cazibe merkezi okullar olmasına da katkı sağlaması hedeflenmektedir" dedi. - SİNOP