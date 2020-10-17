Sinop'ta metruk binada yangın - Son Dakika

Sinop'ta metruk bir binada çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Halk Eğitim Merkezi arkasında bulunan metruk bir binada henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan dumanlar çıktığını gören vatandaşalar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri yangını çevre binalara sıçramadan söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi. - SİNOP