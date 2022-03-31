Sinop'ta meydan çalışması sırasında rastlanılan kültür varlıkları korumaya alınıyor - Son Dakika
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Sinop'ta meydan çalışması sırasında rastlanılan kültür varlıkları korumaya alınıyor

31.03.2022 13:14
Sinop'ta meydan çalışması sırasında rastlanılan kültür varlıkları korumaya alınıyor

Sinop'ta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hayata geçirilen Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi'nin yapımı sırasında rastlanılan kültür varlıkları muhafaza ediliyor.

Sinop'ta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hayata geçirilen Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi'nin yapımı sırasında rastlanılan kültür varlıkları muhafaza ediliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, AA muhabirine, proje kapsamında yapılan inşaat ve çevre düzenlemesi çalışmalarının müze uzmanları gözetiminde titizlikle devam ettiğini söyledi.

Projenin uygulandığı alanın sit alanı olması sebebiyle Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan onay alınarak çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Süren, "Çalışmalar esnasında rastlanılan hiçbir kültür varlığı tahrip edilmiyor, aksine koruma altına alınıyor." dedi.

Çalışmalarda bazı mezarlara rastlanıldı

Süren, çalışmalar sırasında taşınabilir bazı kültür varlıklarına rastlanıldığına dikkati çekerek, "Son yapılan çalışmalar esnasında bazı mezarlara rastlanıldı. Koruma Bölge Kuruluna gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Müze uzmanlarımız da ivedilikle kurtarma çalışmalarına başladı. Mezarlardaki kemikler inceleniyor. Fotoğrafları çekilerek tarihi geçmişlerini belirleme süreci devam ediyor. Çalışmalarda herhangi bir kültür varlığının tahrip edilmesi söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Müze uzmanlarının verdiği bilgiye göre, alanda çıkan mezarlardan birinin anıtsal nitelikle olabileceğine işaret eden Süren, "Mezarların ilk belirlemelere göre genç Osmanlı dönemine ait oldukları tahmin ediliyor. Çalışma netleşince mezarla ilgili kurula başvuracağız. Kurulun kararına göre ya başka bir yere taşınarak ya da bulunduğu yerde koruma altına alınarak muhafaza edilecek." diye konuştu.

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İklim Değişikliği, Turizm, Sinop, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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